Kayserispor'dan hakem için sert tepki!

Yayınlanma: 15.04.2023 - 09:23

Güncelleme: 15.04.2023 - 09:23

Kayserispor'dan, Galatasaray ile oynanan maçın ardından hakem tepkisi geldi.

Kulübün basın sözcüsü Samet Koç, karşılaşmanın hakemi Mustafa Kürşad Filiz için paylaşım yaptı ve tepkide bulundu.

Samet Koç, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mustafa Kürşad Filiz, bu maçın hakemi olamazsın. Bu maçtan aldığın parayı AFAD'a bağışla ve hatta EYT ye başvurup emekli ol, bir takımın kaderi ile oynayamazsın. Yazıklar olsun..!" ifadelerini kullandı.