Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayyım atanmıştı: Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu!

Kayyım atanmıştı: Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu!

4.02.2026 21:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kayyım atanmıştı: Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu!

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Can Holding soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilmişti. Kulübün hisselerinin iş insanı Cemil Kazancı’nın yönetimindeki Kazancı Holding tarafından devralındığı kaydedildi.

Kasımpaşa, Can Holding soruşturması kapsamında devredildiği TMSF denetim kayyımlığından çıktı.

Aktarılan bilgilere göre kulübün hisseleri, iş insanı Cemil Kazancı’nın yönetimindeki Kazancı Holding tarafından devralındı. Böylece Kasımpaşa’da mülkiyet yapısı yeniden değişmiş oldu.

KULÜP BAŞKANI DAVUT DİŞLİ

Gazeteci Dilek Güngör, TMSF’nin denetim kayyımlığındaki Kasımpaşa’nın Kazancı Holding tarafından satın alındığını ve kulüp başkanlığına Davut Dişli’nin getirileceğini duyurdu.

Satış sonrası başkanlık koltuğuna oturması beklenen Sakaryalı iş insanı Dişli’nin, spor dünyasında daha önce farklı kulüplerde yöneticilik yaptığı biliniyor.

İlgili Konular: #kasımpaşa #Satış #kayyım

İlgili Haberler

Eyüpspor geri döndü: Ankara'da puanlar paylaşıldı!
Eyüpspor geri döndü: Ankara'da puanlar paylaşıldı! Gençlerbirliği, Türkiye Kupası grup aşamasının 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.
Konyaspor'da Çağdaş Atan kararı: Resmen açıklandı!
Konyaspor'da Çağdaş Atan kararı: Resmen açıklandı! Süper Lig ekibi Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Mauro Icardi'den rekor: Galatasaray tarihine geçti!
Mauro Icardi'den rekor: Galatasaray tarihine geçti! Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, İstanbulspor maçında attığı gol ile sarı-kırmızılı takımın tarihine adını yazdırdı.