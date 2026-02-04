Kayyım atanmıştı: Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu!

Kasımpaşa, Can Holding soruşturması kapsamında devredildiği TMSF denetim kayyımlığından çıktı.

Aktarılan bilgilere göre kulübün hisseleri, iş insanı Cemil Kazancı’nın yönetimindeki Kazancı Holding tarafından devralındı. Böylece Kasımpaşa’da mülkiyet yapısı yeniden değişmiş oldu.

KULÜP BAŞKANI DAVUT DİŞLİ

Gazeteci Dilek Güngör, TMSF’nin denetim kayyımlığındaki Kasımpaşa’nın Kazancı Holding tarafından satın alındığını ve kulüp başkanlığına Davut Dişli’nin getirileceğini duyurdu.

Satış sonrası başkanlık koltuğuna oturması beklenen Sakaryalı iş insanı Dişli’nin, spor dünyasında daha önce farklı kulüplerde yöneticilik yaptığı biliniyor.