Konyaspor'da Çağdaş Atan kararı: Resmen açıklandı!

4.02.2026 20:00:00
4.02.2026 20:00:00
Süper Lig ekibi Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Ligde son oynanan maçta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan yeşil-beyazlılar, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılması kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Sayın Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.

Tümosan Konyaspor'a bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Sayın Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz."

9 MAÇTA GALİBİYET YOK

Çağdaş Atan, Süper Lig'de Konyaspor'un başında çıktığı 9 maçta 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Konyaspor bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü.

Çağdaş Atan'ın Konyaspor'u Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Muş Spor'u 4-1 mağlup etti. Grup maçlarında ise Antalyaspor'u 1-0, Bodrum FK'yı da 2-1 mağlup etti.

