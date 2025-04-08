Keçiörengücü, farklı kazanarak play-off umutlarını korudu!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 17:02

Güncelleme: 08.04.2025 - 17:02

Trendyol 1. Ligi'nde 33. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Şanlıurfaspor'u ağırladı.

Aktepe'de oynanan karşılaşmayı Ankara Keçiörengücü, 4-1 kazandı.

Karşılaşmada Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 61. dakikada Eduart Rroca, 49'da Francis Ezeh ve 51. dakikada Mame Briam Diouf kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise Uchenna Ogundu'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste 2. galibiyetini alan Keçiörengücü, 7. sıraya yükselerek play-off umutlarını sürdürdü. Şanlıurfaspor ise son 5 maçında 1 galibiyet alarak 37 puanla 18. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Keçiörengücü, İstanbulspor'a konuk olacak. Şanlıurfaspor ise Amed'i ağırlayacak.