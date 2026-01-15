Daha önce Milan’dan Youssouf Fofana, Juventus’tan Teun Koopmeiners ve Atalanta’dan Ademola Lookman için İtalya’ya giden Galatasaray yöneticilerinin hedef listesine Keinan Davis'in de girdiği iddia edildi. Peki, Keinan Davis kimdir? Keinan Davis kaç yaşında, nereli? Keinan Davis Galatasaray'a mı geliyor?

KEINAN DAVIS KİMDİR?

Keinan Vincent Joseph Davis 13 Şubat 1998 yılında dünyaya geldi. İngiliz profesyonel futbolcudur ve Serie A kulübü Udinese'de forvet olarak oynamaktadır.

KEINAN DAVIS'İN KARİYERİ VE HAYATI

Davis, Stevenage ve Biggleswade Town'da gençlik yıllarını geçirdikten sonra, Aralık 2015'te 17 yaşında Aston Villa Akademisi'ne katıldı ve bir yıldan biraz fazla bir süre sonra , Ocak 2017'de FA Cup'ta Tottenham Hotspur'a karşı ilk takımda ilk maçına çıktı. Aston Villa'nın 2019'da Premier Lig'e geri dönmesinde rol oynadıktan sonra, EFL Championship takımları Nottingham Forest ve Watford'da kiralık olarak forma giydi ve Nottingham Forest'ın 2022 Championship play-off'larını kazanmasına yardımcı oldu.

1 Eylül 2023'te Davis, açıklanmayan bir ücret karşılığında İtalyan kulübü Udinese'ye katıldı.