L'Equipe'te yer alan habere göre; siyah-beyazlı ekip, Reims'in Japon sol kanadı Keito Nakamura'nın peşine düştü. Peki, Keito Nakamura kimdir? Keito Nakamura kaç yaşında, nereli? Keito Nakamura Beşiktaş'a mı geliyor?
KEITO NAKAMURA KİMDİR?
Keito Nakamura, 23 Temmuz 2000 yılında Japonya'da dünyaya geldi. Futbol hayatına doğduğu ülke Japonya’da başladı, yetenekleriyle kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
KEITO NAKAMURA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel kariyerine Gamba Osaka’da başladı.
Avrupa’daki ilk durağı Avusturya oldu; LASK Linz formasıyla dikkat çekti.
Burada gösterdiği performans sonrası Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade de Reims’e transfer oldu.