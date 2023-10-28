Kemal Özdeş: 'Müthiş bir birliktelik var!'

Yayınlanma: 28.10.2023 - 09:27

Güncelleme: 28.10.2023 - 09:27

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, iyi ve güçlü oyunlarını sürdürmek istediğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kemal Özdeş sözlerine, "Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü kutlu olsun. Nice yüzyıllara diyorum." diyerek başladı.

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Özdeş, "İlk 20 dakika çalıştığımız gibi oynayalım, baskı kuralım diye planladık ancak rakibimiz doğru şekilde ve risk alarak çıkmaya devam etti. Golü bulana kadar daha etkili olan rakibimizdi." değerlendirmesinde bulundu.

Geçiş oyunu planladıklarını aktaran Özdeş, "İkinci yarı gol için biraz daha risk alacaklarını ve yarı alanımıza kadar geleceklerini düşündük. Bizde bu kez ön alanda karşılamaktansa, ikinci bölgede karşılamayı ve kendi yarı alanımızı doğru kapatmayı planladık. Geçiş oyunu düşündük. Doğru zamanda ikinci golü attık. Daha sonra rakibimiz çok pozisyona girmese de biz topa sahip olarak gol şansı yakalamaya çalıştık. Üçüncü golü bulduk, daha sonra fırsatlarda oldu. Farkı daha da açabilirdik." ifadelerini kullandı.

Defanstaki oyun kalitesi sayesinde maçı kazandıkları aktaran Özdeş "İkinci yarı oynadığımız oyunun defansif kalitesi bu maçı kazanmamızı sağladı. Bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. Oyuncularımın müthiş bir birliktelikleri var. Sonuç almak önemliydi. Önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Umuyorum bu çıkışımızı iyi ve güçlü oyunlarla sürdürürüz" diye konuştu.