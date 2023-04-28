Kemal Şahin Open Turnuvası’nın şampiyonları belli oldu

Yayınlanma: 28.04.2023 - 10:59

Güncelleme: 28.04.2023 - 11:35

24-27 Nisan tarihlerinde Megasaray Tenis Akademi’de üçüncüsü düzenlenen 14 bin dolar para ödüllü Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası “Kemal Şahin Open” Antalya’da gerçekleşti. Turnuvaya 25 ülkeden 68 oyuncu katıldı. Quad kategoride Türk sporcu Ahmet Kaplan, kadın kategoride Hollandalı Lizzy De Greef, erkek kategoride ise Iraklı Hussein Hel şampiyon oldu.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'na puan niteliği taşıyan turnuvaya katılan oyuncuların, dünya sıralamasının en üstlerinde yer alması turnuvanın kalitesini bir kez daha gösterdi.

Turnuvaya adı verilen Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, “Dünya çapında önemli bir turnuvaya benim adımın verilmesi beni onurlandırıyor. 2021’den beri 3 yıldır benim adımın verildiği bu turnuvalardan hariç, ana sponsoru olduğumuz Bedensel Engelliler Tenis Federasyonu’nun birbirinden önemli uluslararası turnuvalarına sürekli ev sahipliği yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde BNP Paribas Dünya Takımlar Kupası Avrupa elemelerinde şampiyon olarak göğsümüzü kabarttılar. Engel tanımayan sporcular Megasaray Tenis Akademi’ye sadece turnuva için değil sık sık kamp yapmaya da geliyorlar. Sosyal sorumluluk bilinciyle engellileri de düşünerek dizayn ettiğimiz tesisimizde rahatça konaklıyor ve tenis oynayabiliyorlar. Tenis camiası uluslararası diğer turnuvalarda olduğu gibi engelli turnuvalar için de tenisin markası Antalya’yı Megasaray Tenis Akademi’yi tercih ediyor. Bu sporcularımızın başarıları ve Türkiye’nin tanınması için de çok önemli. Dünyanın dört bir bucağından gelen tenisçilerimiz burada puanlarını artırıyor, maddi manevi ödüller ve dostluklar kazanıyor. Birçok kazanımın olduğu bu organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Mücadele edenleri ve şampiyonları tebrik ediyorum” dedi.

Şampiyonların kupalarını Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin’in elinden aldığı turnuvanın kapanış töreninden önce; Kemal Şahin, Rus partneri Amina Mangutova ile dünya 14 numarası Japon Saki Takamuro ve dünya 23 numarası İsviçreli Nalani Boub ile gösteri maçı yaptı.