Kenan Karaman resmen Schalke 04'de!

01 Eylül 2022 Perşembe, 20:32

Beşiktaş'tan ayrılan Kenan Karaman'ın yeni adresi belli oldu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ten yapılan açıklamada Kenan Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Alman ekibi Kenan Karaman'da 'yılın son transferi' olarak bahsetti.

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon transfer olan Kenan Karaman, 33 resmi maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.