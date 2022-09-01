Kenan Karaman resmen Schalke 04'de!
Beşiktaş'ın takımdan ayrıldığını açıkladığı milli futbolcu Kenan Karaman, Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'e transfer oldu.
Beşiktaş'tan ayrılan Kenan Karaman'ın yeni adresi belli oldu.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ten yapılan açıklamada Kenan Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Alman ekibi Kenan Karaman'da 'yılın son transferi' olarak bahsetti.
Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon transfer olan Kenan Karaman, 33 resmi maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- Emekliler dikkat! Banka promosyonunda süre uzadı
- Doğalgaza rekor zam geldi!
- Elektrik ve doğalgaza dev zam!
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- 'Erdoğan'ın iktidardan düşmesi olarak okumak da mümkün'
- SPK başkanı eliyle vurgun
- Mahkemeden yeni 'Gülşen' kararı
- Dikkat çeken 'Erdoğan' ve 'Peker' ayrıntısı
- 21 isim için harekete geçildi