Kenan Karaman'ın müthiş oyunu Schalke'ye yetmedi!

Yayınlanma: 25.08.2024 - 18:42

Güncelleme: 25.08.2024 - 18:42

Bundesliga 2'nin 3. hafta maçında Schalke, deplasmanda Magdeburg ile karşılaştı. Avnet Arena'da oynanan maç 2-2 sona erdi.

Schalke'nin golleri 8. dakikada Sylla ve 76. dakikada Kenan Karaman'dan geldi. Milli oyuncu ayrıca, ilk golün de asistini yaptı.

MİLLİ OYUNCU 90 DAKİKA SÜRE BULDU

Magdeburg'un golleri ise 39. dakikada Mathisen ve 45+2. dakikada Kaars'tan geldi.

Schalke'de Kenan Karaman 90 dakika süre aldı. Mehmet Aydın ise 80. dakikada yerini Taylan Bulut'a bıraktı.

Ligin bir sonraki haftasında Schalke, Köln ile karşılaşacak. Magdeburg ise Nürnberg'e konuk olacak.