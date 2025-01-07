Kenan Sipahi, Karşıyaka'dan ayrılarak Bahçeşehir'le imzaladı

Yayınlanma: 07.01.2025 - 22:24

Güncelleme: 07.01.2025 - 22:24

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'dan ayrılan Kenan Sipahi'nin yeni adresi Bahçeşehir Koleji oldu.

29 yaşındaki oyun kurucu, 2022 yılından beri kadrosunda bulunduğu Karşıyaka'dan ayrılma kararı alarak Bahçeşehir Koleji ile bu sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Karşıyaka'nın içinde bulunduğu mali durum nedeniyle Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb ve Jerry Boutsiele de takımdan ayrılmıştı.

Yerli rotasyonunu Kenan Sipahi ile güçlendiren Bahçeşehir Koleji, geçtiğimiz günlerde Monaco'dan ayrılan Furkan Korkmaz'ı da kadrosuna katmıştı.