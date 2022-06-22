Kenan Sipahi, Pınar Karşıyaka’da
ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, 27 yaşındaki oyun kurucu Kenan Sipahi’yi kadrosuna kattığını açıkladı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz ile sözleşme yenilenmesinin ardından ilk dış transferini duyurdu. Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak Beşiktaş forması giyen eski oyuncusu Kenan Sipahi’yi kadrosuna kattı. 27 yaşındaki oyun kurucu ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Karşıyaka, Kenan Sipahi’ye "Hoş geldin" paylaşımında bulundu.
Tofaş altyapısından yetişen Kenan Sipahi, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Daha sonra 2015-2016 sezonunda Pınar Karşıyaka’da boy gösteren Kenan, sırasıyla; Beşiktaş, Real Betis, Fenerbahçe Beko ve Zaragoza’da oynadı. Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş’a transfer olan Kenan Sipahi, A Milli Erkek Basketbol takımının formasını da defalarca kez terletti.
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