Kenan Yıldız'ın Lecce maçındaki hareketi gündem oldu! 'O an verdikleri kararı değiştirmek zor'

Serie A’nın 18. haftasında Juventus, konuk ettiği Lecce ile 1-1 berabere kaldı. Lecce’nin golünü Lameck Banda kaydederken Juventus’un golü Weston McKennie’den geldi.

Juventus’ta Jonathan David, ikinci yarıda penaltıda kaleci Wladimiro Falcone’yi geçemedi. Penaltı öncesinde Juventus’ta Kenan Yıldız ve kaptan Manuel Locatelli, topu David’e bıraktı.

David’in kaçırdığı penaltı gündem olurken maç sonunda Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Maç sonundaki basın toplantısında bir gazetecinin penaltıyla ilgili sorusuna Spalletti şöyle yanıt verdi:

"Penaltıyı siz atmalıydınız. David çok iyi penaltı atan bir oyuncu. Topu kalenin ortasına göndermek istedi ama olmadı. Locatelli ve Kenan da aynı derecede iyi penaltıcılar. Ya başka biri kaçırsaydı? Bir dahaki sefere ben de müdahale ederim çünkü arada sırada karar vermeyi severim. Ama o an verdikleri kararı değiştirmek zor."

Spalletti ayrıca, "Onları duygusallıkla suçlayamazsınız. Gol atmasına izin vermek bir taviz miydi? Hayır, öyle değil. Gol atması gerekiyordu, sonra atamadı ve ortalık karıştı. David'in penaltıyı atmaya karar vermesi onun kişiliğini gösteriyor. Onu penaltıyı atmaya zorlayan kim olursa olsun, onun yanındayım" açıklamasında bulundu.

İtalyan basınında yer alan haberlerde Kenan Yıldız ve Manuel Locatelli'nin Jonathan David'e ligde uzun süredir gol atamamasından dolayı penaltıyı verdikleri belirtildi. Sezon başında Juventus'a imza atan David, ligin ilk haftasındaki Parma maçından sonra ağları havalandırmadı.

Jonathan David'in değerlendiremediği penaltı: