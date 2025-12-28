Kenan Yıldız boş geçmedi: Juventus, 3 puanı ikinci yarıda aldı!

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus, Pisa'nın konuğu oldu.
Arena Garibaldi'de oynanan mücadelede deplasman ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Mücadeledeki golleri Juventus adına 73. dakikada Arturo Calabresi(K.K.) ve 90+2. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.
Bu sonuçla Pisa 11 puanda kalırken üst üste 3. galibiyetini alan Luciano Spaletti'nin öğrencileri 32 puana yükseldi.
