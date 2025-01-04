Kenan Yıldız, Suudi Arabistan'da tarihe geçti!

Suudi Arabistan'da oynanan İtalya Süper Kupası yarı final maçında Juventus ile Milan karşı karşıya geldi. Mücadelede milli futbolcu Kenan Yıldız attığı müthiş golle tarihe geçti.

Kenan Yıldız, Suudi Arabistan'da tarihe geçti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2025 - 14:46

Suudi Arabistan'da düzenlenen İtalya Süper Kupası yarı final maçında Juventus ve Milan, Kral Saud Üniversitesi Stadyumu'nda karşılaştı.

Karşılaşmada Juventus, Kenan Yıldız'ın 21. dakikadaki golüyle öne geçti.

Milan ise ikinci yarıda Pulisic(p) ve Gatti'nin kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrılarak adını finale yazdırdı.

Maçın açılış golünü atan Kenan Yıldız, enfes bir vuruşla fileleri buldu. Tribündeki Juventus taraftarları ve Suudi seyircileri ayağa kaldıran milli futbolcu, tarihe adını yazdırdı.

"BALOTELLI'DEN SONRA GOL ATAN EN GENÇ OYUNCU OLDU

Opta verilerine göre Kenan Yıldız (19 yıl 244 gün), İtalya Süper Kupası'nda Mario Balotelli'den (24 Ağustos 2008'de Inter-Roma maçı, 18 yıl 12 gün) sonra gol atan en genç futbolcu oldu.


Etiketler: #Kenan Yıldız #juventus #milan

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