Kenan Yıldız tarihe geçti, Juventus galibiyetle başladı!
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, sahasında PSV'yi 3-1 mağlup ederek lig aşamasına galibiyetle başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonu bugün oynanan iki karşılaşmaya başladı. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen organizasyonda Juventus, sahasında PSV engelini farklı geçti.
Mücadelenin 21. dakikasında milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle öne geçen Juventus'ta Weston McKennie 27'de takımının ikinci golünü kaydetti.
Karşılaşmanın ilk devresi ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Juventus'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden Nicolas Gonzalez, 52. dakikada skoru 3-0 yaptı. 90+3'te PSV'de Ismael Saibari skoru belirledi.
Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Juventus, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına galibiyetle başladı ve ilk 3 puanını elde etti. PSV ise ilk maçından puan alamadı.
YENİ FORMATTA İLK GOL KENAN YILDIZ'DAN
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonla birlikte uygulanmaya başlayan yeni formatın ilk golünü Juventus'ta Kenan Yıldız kaydetti.
Milli futbolcu, PSV karşısında kaydettiği golle Juventus efsanesi Alessandro Del Piero'yu geride bırakıp İtalyan ekibinin formasıyla Devler Ligi'nde gol atan en genç futbolcu oldu.
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