Kendi takım arkadaşına fiziki müdahalede bulundu: Süper Lig'de ilginç kırmızı kart!
Süper Lig'de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşma ilginç anlara sahne oldu. Kayserisporlu futbolcu Bahoken, takım arkadaşına fiziki müdahalede bulunduğu için kırmızı kart gördü.
Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Mücadeleye 23. dakikada Kayserisporlu Bahoken'in gördüğü kırmızı kart damga vurdu.
Maç içerisinde yaşanan bir pozisyon sonrasında Bahoken, takım arkadaşı Cardoso'nun yüzüne fiziksel müdahalede bulundu.
Bu müdahale sonrası hakem Burak Pakkan, Bahoken'i kırmızı kartla oyundan attı.
? Bellona Kayserispor’da takım arkadaşı Miguel Cardoso’ya fiziksel müdahalede bulunan Stephane Bahoken, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.#SVSvKAY #beINSPORTS pic.twitter.com/FAqhPiXXII— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 25, 2025
Etiketler: #kayserispor #Stephane Bahoken #Miguel Cardoso
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