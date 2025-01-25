Kendi takım arkadaşına fiziki müdahalede bulundu: Süper Lig'de ilginç kırmızı kart!

Süper Lig'de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşma ilginç anlara sahne oldu. Kayserisporlu futbolcu Bahoken, takım arkadaşına fiziki müdahalede bulunduğu için kırmızı kart gördü.

Kendi takım arkadaşına fiziki müdahalede bulundu: Süper Lig'de ilginç kırmızı kart!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 14:24

Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Mücadeleye 23. dakikada Kayserisporlu Bahoken'in gördüğü kırmızı kart damga vurdu.

Maç içerisinde yaşanan bir pozisyon sonrasında Bahoken, takım arkadaşı Cardoso'nun yüzüne fiziksel müdahalede bulundu.

Bu müdahale sonrası hakem Burak Pakkan, Bahoken'i kırmızı kartla oyundan attı.

 


Etiketler: #kayserispor #Stephane Bahoken #Miguel Cardoso
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