"Kendinize inanmaktan asla vazgeçmeyin"
Serbest dalış milli sporcusu Şahika Ercümen ve açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, kendi branşlarında ulaştıkları rekorları, zorlu süreçlerde nasıl motive olduklarını, sporda kadın olmanın getirdiği deneyimleri anlattı.
Memorial Sağlık Grubu’nun düzenlediği “Zirvenin İzinde: Sporun Kadın Kahramanları” başlıklı söyleşide konuşan Şahika Ercümen, sporun sadece fiziksel değil, zihinsel bir güç kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Spor yapmak, kişisel yolculuğunuzu kökten değiştirebilir. Spora başladığım günden bu yana tüm hayatımın ve bakış açımın tamamen değiştiğini söylemek çok da yanlış olmaz” dedi. Ercümen, dalış sporunun hayatındaki önemine dikkat çekerek “Bir anda hiç evden çıkmayan bir çocuktan dünyanın her yerinde yarışmalara katılan bir çocuk haline geldim. Türk nesillerine ve gelecek sporculara tavsiyem; kimi zaman hayatınızda terslikler olsa da hayal kurmaktan ve kendinize inanmaktan asla vazgeçmeyin!” ifadelerini kullandı.
“HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇOK ÇABALADIM”
Aysu Türkoğlu, hedeflere ulaşmanın cesaret ve kararlılık gerektirdiğini belirterek, “Küçük bir kız çocuğuyken yapabileceklerimi hafife alanlar oldu. Fakat zorluklar beni yıldırmadı, hayallerimi gerçekleştirmek için çok çabaladım. Ben her zaman zorluklar karşısında pes etmeyen, mücadele eden kadınları takdir ediyorum. Benim içimde de asla pes etmeyen bir Aysu var” dedi. Türkoğlu, 8 Mart’ta kadınlara şu mesajı verdi: “Hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin! Hayalleri için mücadele eden kadınlar eninde sonunda hedefine ulaşacaktır. Unutmayın ki hedefinize ulaştığınızda daha güçlü, mutlu ve başarılı bir kadın olacaksınız.”
Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, “Bizim için spor, sanat ve sağlık ayrılmaz bir bütün. Başarıya giden yolda bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak en büyük güç kaynağımız. Kadınların gücüne, cesaretine ve hayallerine inanıyoruz” dedi.
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