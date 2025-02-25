Keny Arroyo: "Bunlar bahane değil"
Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo, kupadaki Antalyaspor maçının ardından konuştu.
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Keny Arroyo, kupada Antalyaspor ile oynanan maçın ardından konuştu.
Antalyaspor karşısında Beşiktaş'taki ilk golünü atan Arroyo, "Gol attığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın ve hocamın bana verdiği destek çok önemliydi. Taraftarımızın verdiği destek için de çok teşekkür ederim. Golümü onlara armağan ediyorum." dedi.
Ekvadorlu futbolcu, Türkiye'ye adaptasyonu için, "Kendimi daha iyi hissediyorum. Soğuğa da alıştım. Her geçen gün daha çok alışıyorum. Şartlar bir bahane olmamalı." sözlerini sarf etti.
Etiketler: #Keny Arroyo #beşiktaş #ziraat türkiye kupası #antalyaspor
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