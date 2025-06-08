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Keny Arroyo'dan transfer iddialarına yalanlama!

Keny Arroyo'dan transfer iddialarına yalanlama!

8.06.2025 19:06:00
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sporx
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Keny Arroyo'dan transfer iddialarına yalanlama!

Beşiktaş forması giyen ve Santos'un ilgilendiği iddia edilen Keny Arroyo, hakkındaki transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, hakkındaki transfer haberlerine cevap verdi.

Santos'un ilgilendiği iddia edilen Arroyo, hakkındaki transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve Beşiktaş ile uzun bir sözleşmesi olduğunu söyledi.

19 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş'ta yavaş yavaş süre bulmaya ve yer kazanmaya başladım. Yeni bir ülkeye uyum sağlamak kolay değil. Teknik direktörümüz beni yavaş yavaş alıştırıyor ve işler yolunda gidiyor. Beşiktaş'ta çok iyi gidiyorum. Avrupa Ligi'nde oynayacağız ve orada elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Beşiktaş ile uzun süreli bir sözleşmem var söylenenler tamamen yalan!" dedi.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Keny Arroyo'nun Beşiktaş ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş forması alatında 12 maçta süre bulan Keny Arroyo, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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