Kenyalı atlet Faith Kipyegon, dünya rekoru kırdı!
Olimpiyat ve dünya şampiyonu Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1500 metrede dünya rekoru kırdı.
Kenyalı atlet Faith Kipyegon, kadınlar 1500 metrede dünya rekoru kırdı.
İtalya'nın Floransa şehrinde düzenlenen Elmas Lig üçüncü etabında piste çıkan Kipyegon, kadınlar 1500 metre yarışını 3 dakika 49.11 saniyelik derecesiyle kazanarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
Kipyegon, 2015'ten beri rekoru elinde bulunduran Etiyopyalı Genzebe Dibaba'nın 3.50.07'lik süresini geride bıraktı.
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