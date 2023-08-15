Yayınlanma: 15.08.2023 - 10:29

Güncelleme: 15.08.2023 - 10:29

Kepa Arrizabalaga, arama motorlarında en çok aranan isimler arasına girdi. Real Madrid'de transfer olmasıyla futbolseverler Kepa Arrizabalaga'nın kariyerini merak etti. Peki, Kepa Arrizabalaga kimdir, kaç yaşında, nereli? Kepa Arrizabalaga ne kadara kiralandı? İşte Kepa Arrizabalaga'nın hayatı ve kariyeri...

KEPA ARRİZABALAGA KİMDİR?

Kepa Arrizabalaga Revuelta, 3 Ekim 1994'te Ondarroa'da doğdu. La Liga takımlarından Athletic Bilbao'da yetişen futbolcu, ilk profesyonel maçına La Liga 2'deki Ponferradina'da kiralıkken çıktı. Valladolid'de de bir sezon kiralık oynadıktan sonra kulübüne geri döndü ve tüm turnuvalarda toplam 54 maçta oynadı. Ardından Chelsea'ye transfer oldu. Futbolcu daha sonra La Liga devi Real Madrid'e kiralandı.

Arrizabalaga, İspanya 19 yaş altı millî takımıyla 2012 Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nı kazandı ve A millî takımda ilk kez 2017 yılında forma giydi. 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

KEPA ARRİZABALAGA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2023 - Halen Real Madrid

2018 - 2023 Chelsea

2015 - 2016 Real Valladolid

2015 - 2015 SD Ponferradina

2013 - 2018 Athletic de Bilbao

2013 - 2014 Athletic Bilbao B

KEPA ARRİZABALAGA'NIN BAŞARILARI:

Kulüp

Chelsea - UEFA Avrupa Ligi: 2018-19

Millî takım

İspanya U-19 - Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası: 2012

Kişisel

UEFA Avrupa Ligi Sezonun Kadrosu: 2018-19

KEPA ARRİZABALAGA NE KADARA KİRALANDI?

Altyapısından yetiştiği Athletic Bilbao'dan 2018 yazında Chelsea'ye transfer olan Kepa, 80 milyon avroyla bonservis bedeli en yüksek kaleci olarak kayıtlara geçti.