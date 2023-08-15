Kepa Arrizabalaga kimdir, kaç yaşında, nereli? Kepa Arrizabalaga ne kadara kiralandı?
Kepa Arrizabalaga'nın kim olduğu merak konusu oldu. Real Madrid'in Arrizabalaga'yı kiralamasıyla gündem olan futbolcunun hayatı araştırılmaya başladı. Peki, Kepa Arrizabalaga kimdir, kaç yaşında, nereli? Kepa Arrizabalaga ne kadara kiralandı?
Kepa Arrizabalaga, arama motorlarında en çok aranan isimler arasına girdi. Real Madrid'de transfer olmasıyla futbolseverler Kepa Arrizabalaga'nın kariyerini merak etti. Peki, Kepa Arrizabalaga kimdir, kaç yaşında, nereli? Kepa Arrizabalaga ne kadara kiralandı? İşte Kepa Arrizabalaga'nın hayatı ve kariyeri...
KEPA ARRİZABALAGA KİMDİR?
Kepa Arrizabalaga Revuelta, 3 Ekim 1994'te Ondarroa'da doğdu. La Liga takımlarından Athletic Bilbao'da yetişen futbolcu, ilk profesyonel maçına La Liga 2'deki Ponferradina'da kiralıkken çıktı. Valladolid'de de bir sezon kiralık oynadıktan sonra kulübüne geri döndü ve tüm turnuvalarda toplam 54 maçta oynadı. Ardından Chelsea'ye transfer oldu. Futbolcu daha sonra La Liga devi Real Madrid'e kiralandı.
Arrizabalaga, İspanya 19 yaş altı millî takımıyla 2012 Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nı kazandı ve A millî takımda ilk kez 2017 yılında forma giydi. 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.
KEPA ARRİZABALAGA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
2023 - Halen Real Madrid
2018 - 2023 Chelsea
2015 - 2016 Real Valladolid
2015 - 2015 SD Ponferradina
2013 - 2018 Athletic de Bilbao
2013 - 2014 Athletic Bilbao B
KEPA ARRİZABALAGA'NIN BAŞARILARI:
Kulüp
Chelsea - UEFA Avrupa Ligi: 2018-19
Millî takım
İspanya U-19 - Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası: 2012
Kişisel
UEFA Avrupa Ligi Sezonun Kadrosu: 2018-19
KEPA ARRİZABALAGA NE KADARA KİRALANDI?
Altyapısından yetiştiği Athletic Bilbao'dan 2018 yazında Chelsea'ye transfer olan Kepa, 80 milyon avroyla bonservis bedeli en yüksek kaleci olarak kayıtlara geçti.
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