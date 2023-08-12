Yayınlanma: 12.08.2023 - 19:01

Güncelleme: 12.08.2023 - 19:01

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, Barcelona'da forma giyen Ousmane Dembele'yi renklerine bağladı. Barcelona'dan yapılan açıklamada, Paris Saint-Germain'in Ousmane Dembele için 50,4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıklandı. Peki, Ousmane Dembele kimdir, nereli, kaç yaşında? Dembele hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

OUSMANE DEMBELE KİMDİR?

Ousmane Dembele 15 Mayıs 1997'de Fransa'da dünyaya geldi. 1,77 boyundaki forvet kariyerine 2004 yılında Madeleine Évreux takımında başladı.

Dembele, aslen Senegal ve Mali kökenlidir. Ousmane Dembele 2014 yıllında Rennes II ile profesyonel kariyerine başladı. 2015-2016 sezonunda Rennes forması giyen Ousmane Dembele ardından Alman ekibi Borussia Dortmund'a imza attı.

2017'de Fransız futbolcu Barcelona ile anlaştı. 2017 yılında 105+40 milyon € karşısında FC Barcelona takımına transfer olan Ousmane Dembele, Katalan ekibiyle 127 maça çıktı ve 24 gol attı.

OUSMANE DEMBELE MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Dembele ayrıca Fransa Milli Takımı’nın forması 35 maçta giydi. Bu maçta ünlü oyuncu 4 kez fileleri havalandırdı.

2013-2014 Fransa U-17

2014-2015 Fransa U-18

2015 Fransa U-19

2016-2018 Fransa U-21

2016- Fransa

OUSMANE DEMBELE HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2004-2009 Madeleine Évreux

2009-2010 Évreux

2010-2015 Rennes

2014-2015 Rennes II

2015-2016 Rennes

2016-2017 Borussia Dortmund

2017-2023 Barcelona

2023- Paris Saint-Germain