Süleyman Seba kimdir, nereli? Süleyman Seba kaç yaşında öldü? Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 13.08.2023 - 14:32

Güncelleme: 13.08.2023 - 14:32

Beşiktaş'ta futbolcu, yönetici ve başkan olarak görev yapan Süleyman Seba, vefat yıl dönümünde sevenleri tarafından anıldı. Birçok kişi sosyal medya ve arama motorlarında Süleyman Seba'nın hayatını araştırdı. Peki, Süleyman Seba kimdir, nereli? Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba hangi takımlarda oynadı? İşte Süleyman Seba'nın hayatı ve biyografisi...

SÜLEYMAN SEBA KİMDİR?

Süleyman Rıza Seba 5 Nisan 1926 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 1984 ile 2000 yılları arasında kesintisiz başkanlığını yaptı. Hakkı Yeten ile birlikte Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün iki onursal başkanından biridir.

1926 tarihinde Hendek'te doğan Süleyman Seba, ilkokulu Sakarya'da okuduktan sonra liseyi okumak için İstanbul'a geldi. İki yıl Galatasaray Lisesi'nde okuduktan sonra Kabataş Erkek Lisesi'ne geçti. Mezun olduğu Kabataş Erkek Lisesi'nin futbol takımında futbola başladı. Lisedeki ilk yıllarında Beşiktaş Genç Takımı'na girdi. Beşiktaş'ta oynadığı sırada Mimar Sinan Üniversitesi Fransız Filolojisine başlamasına rağmen eğitimine devam etmedi.

Seba, 1946'da Refik Osman Top döneminde A takıma yükseldi. 1946-47 sezonunda ilk İstanbul Ligi maçına sezonun ilk maçı olan Fenerbahçe derbisiyle çıktı. 4-3 yenildikleri maçta bir gol kaydetti. İlk sezonunda 9 maçta 6 gol atmıştı. O sezon Millî Küme'de şampiyonluk yaşayarak kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı.

1947-48 sezonu Seba'nın geçirdiği en etkili sezondu. Sezona Başbakanlık Kupası'yla başlasalar da Seba o maçta forma şansı bulamamıştı. Ancak İstanbul Ligi'nde 14 maçta 8 gol atıp, takımının en golcü ikinci ismiydi. Ancak İstanbul ikincisi olmuşlardı.

1949-50 sezonunda kariyerinin ilk İstanbul Ligi şampiyonluğunu kazandı. 14 maçın hepsinde forma giyen Seba, bir gol atmıştı. Bu sezondan sonra 1950-51 ve İstanbul Profesyonel Ligi adına geçiş yapılan 1951-52 sezonunda da forma şansı buldu. Ancak 1951-52 sezonunda sakatlığı nedeniyle sadece 3 maç forma giyebilmişti. 1952-53 sezonunda da 9 maçta forma giyip 2 gol kaydetti. 1954'te 28 yaşındayken menisküs sebebiyle futbolu bıraktı.

1947 yılında BJK İnönü Stadyumu'nun açılışı sebebiyle Beşiktaş ile İsveç'in AIK takımı yapılan maçta bu stattaki ilk golü atarak tarihe geçti. 1950'de Beşiktaş'ın ABD turnesinde de yer aldı.

SÜLEYMAN SEBA'NIN YÖNETİCİİLİK ZAMANLARI

Süleyman Seba, Beşiktaş’a 1957 yılında tekrardan üye oldu. Daha sonra 1963 senesinde yönetim kuruluna girdi. Kendisinin yöneticiliği de bu tarihten sonra başladı. Beşiktaş’ta zaman zaman ara vererek yöneticilik yapmayı sürdürdü.

Beşiktaş’taki yöneticilik görevi 1984 yılında başladı. Bu dönemde Beşiktaş Jimnastik Kulübü oldukça zor bir dönemden geçiyordu. Böyle bir zamanda kulübü eski başkan Mehmet Üstünkaya’dan aldı ve başkan oldu. Süleyman Seba, Beşiktaş’taki başkanlık görevini 16 sene boyunca sürdürdü. 2000 senesinde görevi sonlandı.

SÜLEYMAN SEBA DÖNEMİNDE BEŞİKTAŞ'IN ALDIĞI BAŞARILAR

5 adet Süper Lig kupası 4 adet Cumhurbaşkanlığı Kupası 4 adet Türkiye Kupası 6 adet Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası 2 adet Başbakanlık Kupası