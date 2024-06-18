Kerem Aktürkoğlu: 'Daha yeni başlıyoruz'

Gürcistan karşısında son golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, 'Daha yeni başlıyoruz' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2024 - 21:28
Kerem Aktürkoğlu: 'Daha yeni başlıyoruz'
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Gürcistan karşısında son golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Kerem yaptığı açıklamada, "Bunu hayal ettik. Galibiyetle başlamayı hayal ettik. Çok güzel bir atmosfer olacağını, galibiyetimizle daha da güzel olaağını hayal ettik. 3-4 haftadır aynı özveriyle hazırlanıyoruz." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Çok şükür güzel galibiyetle başladık. Böyle bir galibiyetle başlamamızın önemi diğer maçlarda ortaya çıkacak. Her şey yeni başlıyor. Daha güzel şeyler bizi bekliyor. Galibiyetle başlamamıştık hiçbir zaman Avrupa Şampiyonalarına. İlkleri başaran jenerasyon yine bir ilke imza attı. Ayağımız yere basmalı. Bu maç gerçekten zor oldu. Daha hiçbir şey bitmedi, her şey yeni başlıyor." diye konuştu.

Arda Güler'in attığı gol ile ilgili Aktürkoğlu, "Arda Güler topu ayağına alınca gol dedik. Maşallah maşallah." ifadelerini kullandı.


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