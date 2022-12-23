Kerem Aktürkoğlu: 'Kolay denebilir ama değil'

23 Aralık 2022 Cuma, 08:10

Kerem Aktürkoğlu, Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek kupada son 16'ya kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncu maç değerlendirmesinde, "Önemli olan galibiyetti. Hazırlık maçlarında sonuç alamadık ama istediğimiz oyunu oynadık. Güzel bir oyunla, bıraktığımız yerden devam etmek istiyorduk. İşler pek istediğimiz gibi gitmedi. Böyle maçlar zor oluyor. Geçen sene bunun sıkıntısını yaşadık. 1-0 da olsa, zor bir galibiyetle üst tura çıktık." sözlerini kullandı.

Ligdeki İstanbulspor maçıyla ilgili de konuşan Kerem Aktürkoğlu, "İstanbulspor maçı zor olacak. Rahat gibi gözükebiliyor ama asla böyle bir düşünceye kapılmamamız lazım. İnşallah taraftarımızla güzel bir galibiyet alacağız." diyerek açıklamalarını tamamladı.