Kerem Aktürkoğlu'nun avukatından açıklama: 'Sosyal medyada yapılan paylaşımlar...'

6.04.2026 23:29:00
Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, derbide galibiyeti getiren golü kaydetmişti. Kerem Aktürkoğlu'nun avukatı bir açıklama yaparak milli oyuncunun uğradığı siber zorbalık hakkında hukuki sürecin başlatılacağını kaydetti.

Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medyada siber zorbalığa maruz kaldı.

Kerem Aktürkoğlu ve ailesine sosyal medya hesapları üzerinden küfür ve hakaretler edildiği aktarıldı.

Milli yıldızın avukatlık şirketi, yaşananların ardından bir açıklama yaptı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Yapılan açıklamada, "Son zamanlarda bazı sosyal medya siteleri üzerinden, müvekkilimiz Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve ailesine yönelik sistematik bir şekilde hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada hukuki sürecin başlatılacağı belirtilirken, "Sosyal medya üzerinden yapılan bu tarz paylaşımlar cezai ve hukuki sorumluluk doğurmaktadır. Sosyal medya mecralarında müvekkilimize yönelik ifade özgürlüğünü aşan kişiler hakkında cezai işlem başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

37 MAÇTA 19 GOLE KATKI

Fenerbahçe forması ile 37 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 12 gol 7 asistlik katkı sağladı.

