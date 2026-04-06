Kerem Aktürkoğlu'nun avukatından açıklama: 'Sosyal medyada yapılan paylaşımlar...'

Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medyada siber zorbalığa maruz kaldı.

Kerem Aktürkoğlu ve ailesine sosyal medya hesapları üzerinden küfür ve hakaretler edildiği aktarıldı.

Milli yıldızın avukatlık şirketi, yaşananların ardından bir açıklama yaptı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Yapılan açıklamada, "Son zamanlarda bazı sosyal medya siteleri üzerinden, müvekkilimiz Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve ailesine yönelik sistematik bir şekilde hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada hukuki sürecin başlatılacağı belirtilirken, "Sosyal medya üzerinden yapılan bu tarz paylaşımlar cezai ve hukuki sorumluluk doğurmaktadır. Sosyal medya mecralarında müvekkilimize yönelik ifade özgürlüğünü aşan kişiler hakkında cezai işlem başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

37 MAÇTA 19 GOLE KATKI

Fenerbahçe forması ile 37 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 12 gol 7 asistlik katkı sağladı.