Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun ardından... Fenerbahçe, Ederson transferini de bitiriyor!

Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun ardından... Fenerbahçe, Ederson transferini de bitiriyor!

1.09.2025 10:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun ardından... Fenerbahçe, Ederson transferini de bitiriyor!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Ederson transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertlilerin, Manchester City ve Brezilyalı kaleciyle tüm şartlarda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Transferde inanılmaz bir atağa kalkan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun ardından Ederson transferinde de mutlu sona ulaştı.

EDERSON TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'yu İstanbul'a getiren Fenerbahçe, Ederson transferi için Manchester City ve tecrübeli kaleciyle el sıkıştı.

EDERSON'UN BONSERVİSİ

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Fenerbahçe, Ederson için Manchester City'ye 13-14 milyon Euro bonservis ödemesi yapacak.

Haberde Devin Özek ve Jorge Mendes'in kişisel şartlarda da anlaşma sağladığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı aktarıldı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Manchester City #Ederson

İlgili Haberler

İki takım arasında görüşmeler sürüyor... Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, La Liga yolcusu!
İki takım arasında görüşmeler sürüyor... Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, La Liga yolcusu! La Liga ekiplerinden Sevilla'nın Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Sofyan Amrabat'a talip olduğu ve iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.
Marco Asensio, Fenerbahçe için İstanbul'da!
Marco Asensio, Fenerbahçe için İstanbul'da! Fenerbahçe, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Marco Asensio, transferini tamamlamak İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da: Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk açıklama!
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da: Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk açıklama! Süper Lig ekibi Fenerbahçe, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu kdarosuna kattı. Kerem Aktrükoğlu, resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a gelirken açıklamalarda bulundu.