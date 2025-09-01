Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun ardından... Fenerbahçe, Ederson transferini de bitiriyor!

Transferde inanılmaz bir atağa kalkan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun ardından Ederson transferinde de mutlu sona ulaştı.

EDERSON TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'yu İstanbul'a getiren Fenerbahçe, Ederson transferi için Manchester City ve tecrübeli kaleciyle el sıkıştı.

EDERSON'UN BONSERVİSİ

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Fenerbahçe, Ederson için Manchester City'ye 13-14 milyon Euro bonservis ödemesi yapacak.

Haberde Devin Özek ve Jorge Mendes'in kişisel şartlarda da anlaşma sağladığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı aktarıldı.