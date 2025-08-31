Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da: Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk açıklama!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.08.2025 23:55:00
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu kdarosuna kattı. Kerem Aktrükoğlu, resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a gelirken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ve yönetici Hakan Safi, havalimanından açıklamalar yaptı.

Hakan Safi, "Sabah erken saatlerde gittik Lizbon'a. Orada bir bekleyişimiz oldu. Kerem ile buluştuk. Yazılar geldi. Yola çıktık. Yorucu bir gün oldu. Bugün Fenerbahçemize, memleketimize kavuştu. Uzun süredir Kerem ile ilgileniyoruz. Biz Kerem'i çok istedik, ben çok istedim, Kerem bizi daha çok istedi. Bir şekilde gitti geldi gitti geldi, kendisi de ne kadar güzel karakterli olduğunu, memleket sevdalısı olduğunu, çocukluk aşkını gördüm" dedi.

Fenerbahçe yöneticisi, "Kerem Aktürkoğlu çok güzel bir oyuncu, karakterli bir oyuncu, winner bir oyuncu. Kendisini biliyoruz. Benfica'da daha da üstüne koydu. Takımında yıldız olmuş oyuncunun transferi kolay olmuyor" ifadelerini kullandı.

Hakan Safi, "Birkaç kişiye birkaç bir şeyler söylemem gerekiyor. Bugün tatsızlık olmasın diye söylemiyorum. Bugün neşemizi, mutluluğumuzu paylaşalım" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"

Kerem Aktürkoğlu, "Zor bir süreç oldu ama başta başkanımız Ali Koç olmak üzere, sonra başkanımız Hakan Safi bu zor süreçte yanımda oldu. Bu transferi mümkün kıldılar. Ben de çok istedim. Şampiyonluk için buradayım. Taraftarımıza bunun sözünü vermiş olmalıyım. Ben buraya bunun için geldim. Şampiyonluğu armağan edebilmek için geldim. Bu transfer hayırlı olsun" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK, EN ŞEREFLİ KULÜBÜNE GELDİM"

Milli yıldız, "Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim. Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

