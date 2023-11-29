Kerem Aktürkoğlu: 'Yine tarih yazacağız'

Yayınlanma: 29.11.2023 - 23:41

Güncelleme: 29.11.2023 - 23:41

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Manchester United maçı sonrası açıklama yaptı.

Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada, "Gerçekten inanılmaz bir geri dönüşe imza attık. 2-0'dan sonra geri dönmek, karakter koyabilmek çok önemliydi, değerliydi. Sonradan 3-1 oldu, yine yılmadık. Yine çevirdik. Sonuna kadar taşıdık. Mücadelemiz bitmedi. Son maçta da aynı mücadeleyle gruptan çıkan taraf olacağız." dedi.

Kerem Aktürkoğlu, "Uzun zamandır bu golün hayalini kuruyordum. Talihsizlikler... Bir türlü olmuyordu. Bugünün geleceğini biliyordum. Anlamlı bir gol attım. Ziyech'in pası da çok güzeldi. Önemli olan burada yenilmememizdi." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu ayrıca, "Parken'de tarih yazmışlığımız var. Yine yazarız. Buna inanıyoruz. Bu kaliteye sahibiz. Orada güzel oynayıp gruptan çıkacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.