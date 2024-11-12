Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaray açıklaması! 'Onlarla seviniyorum, onlarla üzülüyorum'

Yayınlanma: 12.11.2024 - 20:51

Güncelleme: 12.11.2024 - 20:51

Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılışı ve Galatasaray ile ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları

Portekiz'e Alıştım. Şöyle, benim zaten profesyonel hayatım başladığından bu yana, 10 yıldan beri hayatımı buna göre devam ettiriyorum, profesyonel bir şekilde. Sürekli profesyonel hayata alıştığım için, alışma sürecinde bir sıkıntı yaşamadım, buradaki adaptasyonum da hızlı gelişti. Daha mutlu, daha başarılı bir şekilde ilerletiyor bu da beni.

"HAYATIM MÜCADELEYLE GEÇTİ"

Hayatım mücadelelerle geçti. Beni, ben yapan kriterlerden biri mücadele. Ben buraya gelebilmek için çok çalıştım, çok mücadelelerden geçtim. Ailem her zaman yanımdaydı, onlar buna tanık oldular, neler yaşadıklarımı biliyorlar. Ben bazı şeyleri kendim olarak yaşamıyorum. Ailem de benimle yaşadığı için çok daha güçlü kalmam gerektiğini hissediyordum. Ailemi daha fazla üzerim düşüncesi, daha fazla savaşmamı sağlıyordu. Kötü süreçlerde kendimi bu şekilde motive ediyordum. Mentalimin gerçekten kuvvetli olduğunu düşünüyorum ama bu üzülmediğim anlamına gelmiyor. Duygusal insanlarız. Üzülüp, bunu en güzel şekilde sahaya yansıtacağız. Eleştirilerin seni iyiye götüren tarafını alacaksın. Eğer seni kötü tarafa çekerse, güzel bir performans sergileyemezsin. Ben bu konuda güçlü tarafta kalanlardanım. Ama aynı şekilde kalamayan futbolcular da var. Kolay gözüken bir iş gibi gözüküyor ama zor bir iş. Bu da bizim işimizin cilvelerinden biri.

Editleri izliyorum. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum, bunu çok fazla dile getirdim. Hala Galatasaray maçlarını izliyorum. Onlarla seviniyorum, onlarla üzülüyorum. Komik olanlara gülüyorum. Duygusal olanlarına üzülüyorum. Ayrıldıktan sonra da söyledim, ben Galatasaray'dan ayrılmıyorum, gittiğim yere de sevdiklerim benimle geliyor. Şu anda da öyle oluyor. Galatasaray maçlarını izliyorum. Editler beni mutlu ediyor, hoşuma gidiyor, bazen de duygusallaştırıyor."