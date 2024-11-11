Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray açıklaması!
Galatasaray'dan ayrılarak Portekiz Ligi ekibi Benfica'ya transfer olan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, TRT Spor'a özel bir röportaj verdi.
"GALATASARAY BENİM EVİM"
12 Kasım Salı günü tamamı yayımlanacak röportajdan paylaşılan kısa bir videoda Kerem Aktürkoğlu'nun, "Galatasaray benim evim, Galatasaray benim yuvam. İnsan evinden ayrılır ama evinden vazgeçmez" ifadeleri kullandığı görüldü.
Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon Euro karşılığında transfer olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 11 maçta 8 gol 3 asistlik performans gösterdi.
Etiketler: #kerem aktürkoğlu #galatasaray #Benfica
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