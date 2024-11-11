Eski Fenerbahçeli oyuncu Galatasaray'a transfer oldu!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe forması giyen İtalyan oyuncu Cecilia Zandalasini'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yeni transferini açıkladı.
Sarı-kırmızılı takım, 28 yaşındaki İtalyan kısa forvet Cecilia Zandalasini'yi transfer etti.
İtalyan basketbolcu 2018-2021 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.
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