Eski Fenerbahçeli oyuncu Galatasaray'a transfer oldu!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe forması giyen İtalyan oyuncu Cecilia Zandalasini'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Eski Fenerbahçeli oyuncu Galatasaray'a transfer oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 17:51

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yeni transferini açıkladı.

Sarı-kırmızılı takım, 28 yaşındaki İtalyan kısa forvet Cecilia Zandalasini'yi transfer etti.

İtalyan basketbolcu 2018-2021 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.


Etiketler: #Kadınlar Basketbol Süper Ligi #Cecilia Zandalasini #galatasaray #fenerbahçe

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