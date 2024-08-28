Kerem Demirbay: 'Galatasaray'a yakışanı yapamadık'

Yayınlanma: 28.08.2024 - 00:48

Güncelleme: 28.08.2024 - 00:48

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kaybedilen Young Boys maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kerem Demirbay maçla ilgili, "Üzgünüz. Bugün böyle bir maç oynadığımız için... Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik, Galatasaray'a yakışanı yapamadık. Üzgünüz. Futbol çok basit. Bugün başaramadık. Yakışanı yapamadık. Galatasaray için, camiamız için, ülkemiz için üzgünüm. Avrupa Ligi'ne girdik. Galatasaray'ı, bize yakışanı yapmak istiyoruz. Yola devam edeceğiz.'' dedi.

Hak edenin formayı alacağını söyleyen Kerem Demirbay, "Galatasaray'da büyük oyuncular, büyük karakterler var. Ben de onlardan biriyim. Burada hak eden formayı alır." ifadelerini kullandı.