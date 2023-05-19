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Kerem Demirbay'dan Roma için olay sözler!

Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay, Roma ile oynadıkları maçın ardından flaş ifadeler kullandı. Kerem, "Böylesine üst düzey bir yarı finalde bu tür bir oyununun ödüllendirilmesi utanç verici" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 19:04
Kerem Demirbay'dan Roma için olay sözler!
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Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay, Roma ile oynadıkları maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

29 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibini defansif oyunu nedeniyle eleştirdi.

Kerem Demirbay, 0-0 biten karşılaşmanın ardından, "Böylesine üst düzey bir yarı finalde bu tür bir oyunun ödüllendirimesi utanç verici, futbol için çok acı. Sonunda oyunu iğrenç hale getirdiler. ifadelerini kullandı.

Roma, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Bayer Leverkusen ile 0-0 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.


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