Kerem Demirbay'dan Roma için olay sözler!

Yayınlanma: 19.05.2023 - 19:04

Güncelleme: 19.05.2023 - 19:04

Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay, Roma ile oynadıkları maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

29 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibini defansif oyunu nedeniyle eleştirdi.

Kerem Demirbay, 0-0 biten karşılaşmanın ardından, "Böylesine üst düzey bir yarı finalde bu tür bir oyunun ödüllendirimesi utanç verici, futbol için çok acı. Sonunda oyunu iğrenç hale getirdiler. ifadelerini kullandı.

Roma, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Bayer Leverkusen ile 0-0 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.