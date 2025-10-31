Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.10.2025 09:35:00
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik Fenerbahçe sorusu!

"Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programında 1 milyon TL'lik Fenerbahçe sorusu gündem oldu. Yarışmacı, ilgi alanının dışında olduğunu belirterek Fenerbahçe sorusuna cevap vermeyip yarışmadan çekildi ve 500 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" adlı programda çıkan Fenerbahçe sorusu özellikle sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacı, 1 milyon lira değerindeki Fenerbahçe sorusuna cevap vermedi.

Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyon lira değerindeki soru "Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?" şeklinde oldu. Şıklarda ise Zeki Rıza Sporel, Faruk Ilgaz, Ziya Songülen ve Şükrü Saracoğlu yer aldı.

Fenerbahçe sorusuna cevap veremeyen yarışmacı, "Şimdi internette 'Bunu nasıl bilmezsin' gibi yazanlar olabilir ama tamamen benim dışımda. Riske girebileceğim bir soru değil" diyerek yarışmadan çekildi ve 500 bin liralık ödülü aldı.

1 milyon liralık Fenerbahçe sorusunun doğru cevabı ise Ziya Songülen'di. Sarı-lacivertliler 1907 yılında Ziya Songülen, Enver Yetiker, Ayetullah Bey, Necip Okaner ve Asaf Beşpınar ile arkadaşları tarafından kuruldu. Fenerbahçe'nin kurucularından Ziya Songülen aynı zamanda kulübün ilk başkanıdır.

