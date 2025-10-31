Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin bonservisini belirledi!

Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla taraftarın zaman zaman tepkisini çeken Sebastian Szymanski için ayrılık çanları çalıyor. Polonyalı yıldız ara transfer döneminde Lyon'un yolunu tutabilir.

Transfer Feed'de yer alan habere göre, Szymanski için Fransız ekibi Lyon ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki futbolcu için 14 milyon Euro'luk bir teklifi kabul edebileceği belirtilirken, resmi teklif beklenmeye başladı.

2027'ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Sebastian Szymanski'nin piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor. Polonyalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla toplam 125 maça çıkarken 22 gol ve 30 asistlik skor katkısı verdi.