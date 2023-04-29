Kim Min Jae, askere gidiyor

Yayınlanma: 29.04.2023 - 01:49

Güncelleme: 29.04.2023 - 01:49

Napoli'nin Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min Jae, bu yaz askerlik görevini yerine getirecek.

Sporx'te yer alan habere göre, başarılı savunma oyuncusunun Haziran - Temmuz ayları arasındaki dönemde ülkesinde 3 haftalık zorunlu askerlik görevini yapacağı aktarıldı.

Kim'in, 2018'de Asya Oyunları'nı kazanan kadroda yer aldığı için tam askerlik hizmetinden muaf tutulduğu ve sadece 3 haftalık temel eğitimi alacağı hatırlatıldı.

YAZ AYLARI YOĞUN GEÇEBİLİR

Kim Min Jae'nin Napoli ile sözleşmesinde İtalya dışındaki takımlar için 1-15 Temmuz tarihleri arasında 50 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer aldığı öne sürüldü. Askerlik görevini yetire getirecek başarılı oyuncunun, bu nedenle yaz aylarını yoğun geçirebileceği vurgulandı.

Tottenham forması giyen yıldız isim Heung Min Son da, 2020 yılında 3 haftalık askerlik görevini yerine getirmişti.