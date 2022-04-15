15 Nisan 2022 Cuma, 23:28

Trabzonsporlu oyuncular özellikle ilk yarı şampiyonluğu garantilemiş, ununu elemiş duvara asmış bir görüntü sergilediler. Karagümrük defansı devamlı olarak kendi yarı sahalarında paslaşma yaparken Trabzonsporlu oyuncular pres yapmayıp adeta paslaşmaları bizim gibi tribünden seyrettiler. Rakibe ne baskı kurdular ne de şaşırttılar.

Trabzon takımı kendi yarı sahasından o kadar çok ağır çıktı ki rakip defans hiç zorlanmadı. Oysa ki şampiyonluğa koşan bir takım özellikle kendi sahasında çok daha arzulu, presli oynamalıydı. Kısaca futbol kuralları içerisinde kalarak sert oynaması gerekirdi.

Karagümrük takımı ilk yarı 2 defa geldi , ilk pozisyonda iptal edilen penaltı pozisyonuydu. İkincisinde ise frikikten golü buldular.

Trabzonspor, ilk yarıya oranla ikinci yarı adeta kötü futboldan silkelenmiş olarak sahaya çıktı ve de beraberliği de sağladı. Atılan beraberlik golünden sonra baskıyı daha da arttıran Trabzonspor pozisyonlar bulurken Karagümrük takımı iyi kapandı ve kontra ataklarla Trabzon kalesinde pozisyonlar da yakaladılar.

Trabzonspor şampiyon oldu, olacak ..O sene bu sene derken cömertçe paunlar dağıtmaya devam ediyor. Son olarak; 1994-1995 sezonunu hatırlatmadan geçemeyeceğim. Galatasaray son haftalara Beşiktaş karşısında puan farkını açarak girmesine rağmen Galatasary’ın üst üste aldığı 3 mağlubiyet Beşiktaş ‘ı şampiyon yapmıştı. Kısadan hisse olsun…