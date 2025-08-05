Kızılyıldız, Dusan Tadic defterini kapattı!

Sırbistan futbolunun bu yaz en çok konuşulan transfer hikayesi sona erdi. Kızılyıldız, yaklaşık iki aydır görüştüğü Dusan Tadic transferinden resmi olarak vazgeçti.

Mozzart Sport'un haberine göre; CEO'su Zvezdan Terzic, sportif direktör Mitar Mrkela ve teknik ekip danışmanı Marko Marin'in pazartesi akşamı yaptığı toplantıda, tecrübeli oyuncunun transferinin artık gündemden çıkarılması kararı alındı.

Tecrübeli oyuncu, Atletico Madrid, Benfica, Meksika ve Suudi Arabistan'dan aldığı teklifler nedeniyle zaman istedi.Beklenen yanıt gelmeyince Kızılyıldız, UEFA elemelerinde oynayacağı kritik maç öncesi kadro planlamasını netleştirmeyi tercih etti.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 53 maça çıkan Tadic, 13 gol 16 asistlik performans sergiledi.