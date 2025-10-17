Kızılyıldız evinde Real Madrid'i devirdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.10.2025 23:25:00
Cumhuriyet Spor
Kızılyıldız, Euroleague'in 5. haftasıda sahasında Real Madrid'i 90-75 mağlup etti.

Euroleague'in 5. haftasıda Kızılyıldız, sahasında Real Madrid'i ağırladı.

Beogradska Arena'da oynanan mücadeleyi Kızılyıldız 90-75 kazandı.

Kızılyıldız'da 18'er sayı atan Codi Miller-McIntyre ve Jordan Nwora, galibiyetin mimarları oldu.

Real Madrid'te Chuma Okeke'nin 16 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, Euroleague'de 6. sırada kendisine yer bulurken Kızılyıldız ise 8. sıraya yükseldi.

Euroleague'nin 6. haftasında Kızılyıldız, Baskonia'yı ağırlayacak. Real Madrid ise Maccabi Tel Aviv deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #real madrid #euroleague #Kızılyıldız