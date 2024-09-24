Kızılyıldız, Partizan'a gol oldu yağdı!

Yayınlanma: 24.09.2024 - 00:07

Güncelleme: 24.09.2024 - 00:07

Sırbistan Süper Ligi 8. hafta maçında Partizan ve Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Partizan Belgrad Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 4-0 kazandı.

Kızılyıldız'da Cherif Ndiaye 24(P), 55 ve 65. dakikalarda attığı 3 golle hattrick yapan oyuncu oldu. Kızılyıldız'ın diğer golünü 45+3'de Silas Katompa Mvumpa kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kızılyıldız, puanını 22'ye çıkarırken Partizan 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Kızılyıldız, Zeleznicar Pancevo'yu evinde ağırlayacak. Partizan ise Lucani deplasmanına gidecek.