Kızılyıldız, Partizan'a gol oldu yağdı!
Sırbistan Süper Ligi 8. hafta maçında Kızılyıldız, deplasmanda Partizan'ı 4-0 yendi.
Sırbistan Süper Ligi 8. hafta maçında Partizan ve Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Partizan Belgrad Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 4-0 kazandı.
Kızılyıldız'da Cherif Ndiaye 24(P), 55 ve 65. dakikalarda attığı 3 golle hattrick yapan oyuncu oldu. Kızılyıldız'ın diğer golünü 45+3'de Silas Katompa Mvumpa kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Kızılyıldız, puanını 22'ye çıkarırken Partizan 11 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Kızılyıldız, Zeleznicar Pancevo'yu evinde ağırlayacak. Partizan ise Lucani deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Kızılyıldız #Partizan #Sırbistan Süper Ligi
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