Klopp'un menajerinden Bayern Münih iddialarına yanıt!

İngiltere Premier lig ekiplerinden Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp'un menajeri Marc Kosicke, Bayern Münih iddiaları hakkında açıklamada bulundu. Kosicke, Alman antrenörün bir süre takım çalıştırmayacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 16:48
Klopp'un menajerinden Bayern Münih iddialarına yanıt!
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Bundesliga'da arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in geleceği belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Tuchel'in sezonun tamamlanmasının ardından takımdan ayrılacağı belirtildi.

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Tuchel'in Bayern Münih'le bir sezon daha sözleşmesi bulunuyordu.

'TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAK'

Thomas Tuchel'in ayrılığının resmiyet kazanmasının ardından Jürgen Klopp'un Bayern Münih'in başına geçebileceği iddia edildi.

Klopp'un menajeri Marc Kosicke, Sky Sports'a yaptığı açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kosicke açıklamasında, "Jürgen Klopp bu sezonun tamamlanmasının ardından bir yıl boyunca takım çalıştırmayacak. Kulüp veya milli takımda görev yapmayacak" dedi.

Jürgen Klopp, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını duyurmuştu.


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