Kocaeli'de karşılıklı gol var kazanan yok!
Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ile Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı.
1. Lig'in 8. hafta maçında Kocaelispor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.
Kocaelispor, 12. dakikada Giorgi Beridze ile öne geçti. Erzurumspor bu gole 49. dakikada Muhammed Furkan Özhan ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Kocaliespor 16, Erzurumspor FK 10 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Tuzlaspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
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