Kocaeli'de karşılıklı gol var kazanan yok!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 22:53

Güncelleme: 06.10.2023 - 22:53

1. Lig'in 8. hafta maçında Kocaelispor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Kocaelispor, 12. dakikada Giorgi Beridze ile öne geçti. Erzurumspor bu gole 49. dakikada Muhammed Furkan Özhan ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Kocaliespor 16, Erzurumspor FK 10 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Tuzlaspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.