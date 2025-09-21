Kocaelispor - Çaykur Rizespor maçında kazanan yok!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.09.2025 19:20:00
Kocaelispor, Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelede ilk gol, Rizespor adına 45+1. dakikada Ibrahim Olawoyin'den geldi. Kocaelispor ise 45+13. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Bruno Petkovic hata yapmadı ve skoru eşitledi.

Bu sonucun ardından Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, ligde oynadığı 6 maçta da galibiyet alamadı ve 2 puanla son sırada yer aldı.

Bir maçı eksik olan Çaykur Rizespor ise puanını 5'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Kocaelispor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Rizespor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.

İlgili Konular: #süper lig #Kocaelispor #çaykur rizespor

