Kocaelispor'dan futbolculara 100 milyon liralık ödeme

27.11.2025 21:29:00
Haber Merkezi
Kocaelispor, futbolcuların peşinat, maaş ve birikmiş prim alacaklarına karşılık toplam 100 milyon liralık ödemeyi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, futbolcuların geçmişe dönük alacaklarıyla ilgili önemli bir ödeme yaptığını duyurdu. 

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların peşinat, maaş hak edişleri ve birikmiş prim alacaklarına yönelik toplam 100 milyon liranın bugün itibarıyla ödendiği belirtildi.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Futbol takımımızın peşinat, maaş hak edişlerine ve birikmiş prim alacaklarına istinaden toplam 100 milyon lira ödeme bugün itibarıyla yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

