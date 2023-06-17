Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaştı
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaştı.
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya varılmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Sağlam ile önümüzdeki günlerde imza töreni gerçekleştirileceği kaydedildi.
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