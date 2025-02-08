Kocaelispor, evinde 3 puanı tek golle aldı!
Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup etti ve 3 puanı aldı.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Markao kaydetti.
Bu sonucun ardından Kocaelispor, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve 48 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Amed Sportif Faaliyetler, 31 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Manisa FK deplasmanına gidecek. Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek.
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