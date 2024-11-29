Kocaelispor, evinde iki golle galip

Yayınlanma: 29.11.2024 - 22:14

Güncelleme: 29.11.2024 - 22:14

Trendyol 1.Lig'de 14. haftanın açılış karşılaşmasında Kocaelispor, Adanaspor'u konuk etti.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 45+5'da Josip Vukovic ile 61'de Pedrinho kaydetti.

Ertuğrul Sağlam'ın ekibi Kocaelispor, bu galibiyetin ardından puanını 29 yaptı ve liderlik koltuğunu bırakmadıı. Adanaspor, 8 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Lider Kocaelispor Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Adanaspor, Erzurumspor FK'ya konuk olacak.