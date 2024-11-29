Kocaelispor, evinde iki golle galip
Trendyol 1.Lig'de 14. haftanın açılış maçında Kocaelispor, sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol 1.Lig'de 14. haftanın açılış karşılaşmasında Kocaelispor, Adanaspor'u konuk etti.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 45+5'da Josip Vukovic ile 61'de Pedrinho kaydetti.
Ertuğrul Sağlam'ın ekibi Kocaelispor, bu galibiyetin ardından puanını 29 yaptı ve liderlik koltuğunu bırakmadıı. Adanaspor, 8 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Lider Kocaelispor Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Adanaspor, Erzurumspor FK'ya konuk olacak.
Etiketler: #Trendyol 1.Lig #Kocaelispor #Adanaspor
Spor Haberleri
- Kocaelispor, evinde iki golle galip
- Antalyaspor evinde Sivasspor'u geçmesini bildi!
- Nefes kesen maçta kazanan TOFAŞ oldu!
- Beşiktaş'ın yeni başkanı Hüseyin Yücel oldu!
- Karar verildi! Yönetim ve teknik direktör...
- Acun Ilıcalı'dan Talisca açıklaması!
- Arat, Beşiktaş Başkanlığı'nda 363 gün görevde kaldı
- Cristiano Ronaldo attı Al Nassr kazandı!
- Liverpool'a Ibrahima Konate'den kötü haber!
- Kulüp Başkanı ve bir futbolcu için tutuklama kararı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu
- Özgür Özel'e jet soruşturma!
- Şirket 7 gün önce kurulmuş
- 'Hayatım 5 kuruş getirmeyecek 3 yatırımla geçiyor'
- Bakanlığın web sitesinde farklı çıktı!
- Ünlü peynir markasının içinden çıkanlar şoke etti
- 'Akın Gürlek, seni uyarıyorum...'
- İki ilde emniyet müdürü görevden alındı
- Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu
- Mesele Erdoğan’ın konuşmasından daha derin