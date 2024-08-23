Kocaelispor'un önünde kimse duramıyor!

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 23:06
Kocaelispor'un önünde kimse duramıyor!
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Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, Erzurumspor FK'yı konuk etti. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Marmara ekibi 1-0 kazandı. 

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Kocaelispor, puanını 9'a yükseltti.  Ligde sadece 1 galibiyeti olan Erzurumspor FK ise 3 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Kocaelispor, deplasmanda Amed Spor Kulübü ile karşılaşacak. Erzurumspor FK ise Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.


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